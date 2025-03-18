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PayFix açılacak mı, ne zaman? PayFix para iadesi yapılacak mı?

PayFix açılacak mı, ne zaman? PayFix para iadesi yapılacak mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank ve PayFix gibi önemli finans şirketlerinin de aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. PayFix kullanıcıları ise uygulamanın açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki; PayFix açılacak mı? Para iadesi olacak mı? İşte detaylar...