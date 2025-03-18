PayFix açılacak mı, ne zaman? PayFix para iadesi yapılacak mı?

14 Mart 2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, suç örgütü lideri E.K. ve aralarında Payfix Ödeme Kuruluşu'nun sahiplerinin bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlemeleri ile suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Payfix'in de dahil olduğu operasyonda, finansal işlemler ve yasadışı bahislerin nasıl döndüğü detaylı bir şekilde araştırılırken, yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyet izinleri durdurulmuş olan Pay Fix, Aypara ve İninal'e ilişkin açıklama yaparak 3 ödeme şirketinin faaliyetini durdurduğunu bildirdi.
PayFix hesabı olanlar, para iadesi olup olmayacağını ve yeniden açılacağı tarihi araştırıyor.
Peki; PayFix açılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...
PAYFIX AÇILACAK MI
Merkez Bankası yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen PayFix, Aypara ve İninal’ın faaliyet izinlerini durdurdu.
Yapılan açıklamada, "14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Konuya ilişkin para iadelerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.