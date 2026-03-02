KOOP Market'te sofra bereketi! 2-12 Mart 2026 indirim afişleri: Sahurluk ve iftarlık fırsatlar...

Ramazan ayının bereketi alışverişe de yansımaya devam ediyor.

Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunan TK KOOP Market, 2–12 Mart tarihleri arasını kapsayan indirimli ürün listesini güncelledi.

Özellikle iftar ve sahur sofraları için yoğun talep gören ürünlerde yapılan kampanyalar dikkat çekerken, aile bütçesini korumak isteyen tüketiciler için cazip seçenekler öne çıkıyor.

KOOP Market'te 2-12 Mart 2026 tarihli fırsatlar netleşti.

İşte TK KOOP Market’in güncellenen Ramazan fırsatları ve haftanın yeni afişleri...