Pazartesi günü duası: Bereket ve murad için okunacak dua

Pazartesi günü, İslam geleneğinde hayırlı bir başlangıcın simgesidir.

Yeni haftaya adım atarken kalbimizi Allah’a yöneltmek, işlerimizin kolaylaşması, rızkımızın artması ve gönlümüzdeki dileklerin hayırla gerçekleşmesi için dua etmek büyük bir fazilettir.

Her yeni gün, Rabbimizin bizlere sunduğu bir fırsattır. Bu nedenle, haftaya dua ile başlamak hem ruhen hem de fiilen bir bereket kapısı aralar.

Unutmayın: "Dua, müminin silahıdır."

Gelin bu Pazartesi'yi, dua ile bereketli kılalım...

PAZARTESİ GÜNÜ DUASI

"Allahümme inni es’elüke bi-rahmetike elleti vesi’at külle şey’in en tûfıka aleyna min berekâtike, ve tercukani min hayru’d-dünya ve’l-âhireh. Allahümme yessir lî umûrî ve ikdi hâce’tî, ve la tekilnî ilâ nefsi tarfete aynin."

Anlamı:

"Allah’ım! Rahmetinle, ki o her şeyi kuşatmıştır, bizlere bereketlerinden bol bol ihsan eyle. Dünya ve ahiret hayrından bana nasip eyle. Allah’ım işlerimi kolaylaştır, ihtiyaçlarımı gider ve beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma."

100 defa: "Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Vehhab"

(Açan, rızık veren, karşılıksız bağışlayan Allah’ın isimleri – bereket için çok etkilidir.)

3 defa: "Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşil azîm."

(Tevbe ve teslimiyet için mühim bir ayettir – Tevbe Suresi, 129. ayet)