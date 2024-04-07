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Pazartesi günü kargolar açık mı? 8 Nisan'da hangi kargolar çalışıyor?

Pazartesi günü kargolar açık mı? 8 Nisan'da hangi kargolar çalışıyor? Pazartesi günü kargolar açık mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Ramazan Bayramı öncesinde kargolar hizmet verecek mi? İşte yanıtı...