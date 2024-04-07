Pazartesi günü kargolar açık mı? 8 Nisan'da hangi kargolar çalışıyor?

Ramazan Bayramı sebebiyle kargoların çalışma saatleri ve günleri merak ediliyor.
Bilindiği üzere Arife günü öncesindeki 8 Nisan Pazartesi gününün idari izin sayılması ile sebebiyle bayram tatili 9 gün oldu
Kargo bekleyen ve kargo gönderecek olanlar kargoların 8 Nisan Pazartesi günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor.
Peki, Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Pazartesi günü kargolar açık mı?
9 günlük resmi tatil kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan Pazartesi kapalı olacak.
Bu sebeple özel kargo şirketleri Pazartesi günü çalışacak fakat PTT kargo devlet kurumu olduğundan dolayı 8-9 Nisan tarihlerinde hizmet vermeyecek.
Diğer kargo firmalarının müşteri hizmetlerini arayrak çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.