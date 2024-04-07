Pazartesi günü kargolar açık mı? 8 Nisan'da hangi kargolar çalışıyor?
ensonhaber.com

Ramazan Bayramı sebebiyle kargoların çalışma saatleri ve günleri merak ediliyor.

Bilindiği üzere Arife günü öncesindeki 8 Nisan Pazartesi gününün idari izin sayılması ile sebebiyle bayram tatili 9 gün oldu

Kargo bekleyen ve kargo gönderecek olanlar kargoların 8 Nisan Pazartesi günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Peki, Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Pazartesi günü kargolar açık mı?

9 günlük resmi tatil kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan Pazartesi kapalı olacak.

Bu sebeple özel kargo şirketleri Pazartesi günü çalışacak fakat PTT kargo devlet kurumu olduğundan dolayı 8-9 Nisan tarihlerinde hizmet vermeyecek.

Diğer kargo firmalarının müşteri hizmetlerini arayrak çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.