Pembe Ay nedir, ne zaman görülecek 2025? Pembe Ay'ın saati...

Yağmur Uçar

"Pembe Ay", gökyüzü meraklılarının gündeminde...

Adı ile dikkat çeken bu gökyüzü olayı, nisan ayında görülüyor.

"Pembe Ay" aslında ayın renginin gerçekten pembe olduğu anlamına gelmiyor.

Bu isim, aslında genellikle nisan zamanı gerçekleşen dolunaya verilen takma bir isim olarak biliniyor.

Nisan’daki dolunay, Kuzey Amerika’da phlox adı verilen, ilkbaharda açan pembe bir çiçekle ilişkilendiriliyor.

Peki; Pembe Ay ne zaman görülecek? İşte 2025 tarihi...

PEMBE AY NE ZAMAN 2025

2025 yılında Pembe Ay olarak adlandırılan ilk dolunay, 13 Nisan gecesi saat 00:22'de gerçekleşecek. Bu özel gök olayını Türkiye'den izlemek mümkün olacak.

Hava koşulları elverişli olduğu takdirde, gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra belirginleşmeye başlayacak olan dolunay, gece boyunca gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.

12 Nisan gecesi ile 13 Nisan sabahı arasında, özellikle 00:22'de dolunayın zirveye ulaşması bekleniyor.