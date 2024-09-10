Pencere demirlerinin bombeli olmasının nedeni bakın neymiş

1950'lerden kalma eski evlerin duvarlarında neden jilet bıçakları vardır?
Düşmanların tırmanmasını engellemek için...
II. Dünya Savaşı öncesi evlerin bodrumlarında neden tuvalet vardır?
Savaştan kaçanlar için...
Peki, pencerelerdeki demir parmaklıkların neden bombesi vardır?
Benzer örneklere bakıldığında mantıklı amaçlar uğruna uygulanmıştır.
Kimileri bu bombelerin saksı koyabilmek için olduğunu düşünse de, gerçek başka.
İşte yanıtı haberimizde...
BOMBELİ DEMİRLİK
Pencere ızgaraları genellikle güvenlik amacıyla zemin kata monte edilir ve hırsızların içeri girmesini engeller. Genellikle çiçek saksıları için de kullanılırlar.
Ancak bunlara bombeli olmalarının sebebi, hırsızların elini uzatarak bir şeyleri çalamaması içindir.
Aynı zamanda geniş açı için de idealdir.