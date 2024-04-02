Pencere kenarına bir miktar koyun, sivrisinek kabusunu unutun Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'da sivrisineklerin artışıyla mücadele eden vatandaşlar, zorlu bir dönemden geçiyor. Endişelenmeyin, sivrisinekleri defedecek bir yöntemle geldik.

ensonhaber.com

Sivrisineklerle mücadele etmek, yaz aylarının kabusu haline gelebilir.

Ancak sivrisineklerin zararlı etkilerinden doğal yöntemlerle de kurtulabilirsiniz.

Sivrisineklerden korunmanın en etkili yollarından biri sinek ilaçları kullanmaktır.

Marketlerde ve eczanelerde kolaylıkla bulunabilen sinek ilaçları, sivrisinekleri gördüğünüz anda etkili olabilir.

Ancak doğal yöntemleri tercih ederseniz, bunu deneyin. Pencerenin önüne bir miktar koymak yeterli. Evinize bir daha sivrisinek uğramayacak.

Pencerenin önüne bir miktar koyarsanız...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sivrisineklerin rahatsız edici ziyaretleri de başladı.

Özellikle odalarınızda veya pencere kenarlarında lavanta, adaçayı, limon ve karanfil gibi doğal kokuları bulundurmak, sivrisinekleri uzak tutmanın etkili bir yoludur.

Bu bitkisel kokular, sivrisineklerin hoşlanmadığı ve uzak durduğu kokular arasında yer alır.