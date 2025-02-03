Perdelere saç spreyi sıkın, o etkileri garantileyin…

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Her evin olmazsa olmazı olan perdeler duruşlarıyla evi düzenli ve temiz gösteren detaylar arasında yer alır. Perdelerinizin evinizi düzenli göstermesi için en zahmetli aşaması ise şüphesiz ütü aşamasıdır.

Evi düzenli ve temiz gösteren perdeler düzenli aralıklara yıkanıyor olsa da zaman içerisinde evde oluşan tozları ne yazık ki içine hapseder.

Bu nedenle daha sık yıkamanız gerekiyor olsa da uygulayacağınız püf noktalar sayesinde hem perdenizin tozları hapsetmesinin önüne geçecek hem de yıkanmasının ardından en can sıkıcı aşama olan ütü faslına gerek kalmadan perdelerini direk asabileceksiniz.

SAÇ SPREYİ SIKMAK YETİYOR

Sizi hem perdeleri ütülemekten hem de tozları hapsettiği için sık aralıklarla yıkamaktan kurtaracak olan püf nokta meğer saç spreyinden geçiyormuş.

Perdelere sıkacağınız az miktarda saç spreyi hem tozların perdeye hapsolmasını önlerken hem de yıkamadan sonra perdelerin ütüye gerek kalmadan asmanızı sağlıyormuş.

Bu işlemi uygulamanız için tek yapmanız gereken perdeyi yıkadıktan hemen sonra asarak saç spreyi sıkmak. Perdeler kendi ağırlıkları ve spreyin etkisiyle kırışmadan adeta ütülenmiş gibi olacak.