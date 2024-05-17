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Perşembe günlerinin favori dizisinden final kararı: O tarihte veda edecek

Perşembe günlerinin favori dizisinden final kararı: O tarihte veda edecek Her Perşembe ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Dizi o tarihte final yaparak veda edecek.