Perşembe günlerinin favori dizisinden final kararı: O tarihte veda edecek

İlk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Aldatmak dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş, Yusuf Çim, Caner Şahin, Asena Girişken, Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse gibi usta isimlerin bir araya geldiği bu dizi, ilk bölümünden beri Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmuştu.
Ancak son zamanlarda hikaye giderek karmaşıklaştı ve tepkilere yol açtı.
Diziden final kararı geldi. Bakın hangi tarihte ekranlara veda edecek.
Aldatmak dizisinin final tarihi belli oldu
ATV'nin TIMS&B Productions imzasını taşıyan Aldatmak dizisi, 30 Mayıs'ta yayınlanacak 71. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Aldatmak'ın 70. bölümü ise Perşembe akşamı 20.00'da ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.