Pes dedirtti! Donald Trump'ın masasındaki o düğme bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Dinç
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Trump, Beyaz Saray'daki ofisinde yaptığı değişikliklerle dikkat çekti.
Wall Street Journal'in haberine göre, Başkan Trump eski başkanlık döneminde gündem olan düğmesini Oval Ofis masasına geri yerleştirdi.
Eski başkan Joe Biden, o düğmeyi yerinden söktürmüştü.
DİYET KOLA DÜĞMESİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın masasındaki düğmeye basıldığında, personeller gümüş tepside diyet kola getiriyor.
Trump’ın yemek alışkanlıkları, geçtiğimiz aylarda eleştirilerin odağı olmuştu.
78 yaşındaki başkanın diyet listesi sızdırıldığında, özellikle fast food tercihleri ve kola bağımlılığı dikkat çekmişti.