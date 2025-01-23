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Pes dedirtti! Donald Trump'ın masasındaki o düğme bakın ne işe yarıyor...

Pes dedirtti! Donald Trump'ın masasındaki o düğme bakın ne işe yarıyor... Joe Biden tarafından kaldırılan Donal Trump'ın "diyet kola" düğmesi, başkanlık koltuğuna yeniden oturması ile birlikte geri getirildi.