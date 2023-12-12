Pet şişeyle çamaşır kurutma yöntemine pes diyeceksiniz Yıkanan kıyafetleri kışın dışarıya asmak zorlaşır. Bu noktada evin içinde kurutanların pratik yöntemlere ihtiyacı vardır. Plastik şişeler, imdadınıza koşacak. Bakın ne işe yarayacak...

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Havaların soğuk ve yağışlı olması, çamaşırları yıkamaya engel olmayacak.

İpe asamadığınız kıyafetlerinizi evin içinde de hızlıca kurutabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey, plastik su şişeleri...

Hızlı ve etkili bir çamaşır kurutma yöntemi olan şişe yöntemi oldukça basit ve ucuzdur.

Pet şişe mucizesi

Bir plastik şişe alın ve alt ve üst kısımlarını kapağın yanından keserek yatay olarak açılan bir tüp oluşturun.

Şişeyi kurutma rafınızın ucuna takarak alanı genişletin ve giysilerin altında daha iyi bir hava sirkülasyonu sağlayın.

Bu yöntem, giysilerin doğrudan kurutma makinesi kablolarıyla temas etmemesini sağlar, böylece kumaş boyalarını korurken daha hızlı kuruma sağlar.