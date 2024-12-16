Peteğin yanına pet şişe koyun, sıcaklığı ikiye katlayın

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Kışın soğuk yüzünü daha fazla hissetmeye başladıkça, ısınma faturaları da hızla artıyor.

Ancak, evde uygulayabileceğiniz küçük bir yöntemle bu maliyetleri düşürebilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey, hemen hemen herkesin evinde bulunan bir pet şişe!

Bu şaşırtıcı yöntem, enerjiyi verimli kullanmanızı sağlarken aynı zamanda evinizin sıcaklığını artırıyor. Peki ama nasıl?

PET ŞİŞEYLE ODA SICAKLIĞINI ARTIRIN

Su, yüksek ısı kapasitesine sahip olduğu için ısıyı depolayabilir ve yavaşça serbest bırakabilir.

Plastik bir şişeyi suyla doldurup radyatörün yanına yerleştirdiğinizde, radyatörden yayılan sıcaklık şişedeki su tarafından emilir.

Kombiyi kapattığınızda ise, su yavaşça ısıyı odaya geri verir ve böylece oda daha uzun süre sıcak kalır.

Bu basit uygulama, kombinin sık sık açılıp kapanmasını engeller, böylece enerji tüketimini düşürür ve faturalarınızı azaltır.