Peugeot, Citroen, Opel, Fiat… 140.000’den fazla araç geri çağrıldı: Araba dizelse...

Otomotiv sektörünün önemli gruplarından Stellantis, Almanya’da 140.000’den fazla aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.

Geri çağırmanın nedeni, dizel motorlardaki eksantrik mili zinciri ile ilgili potansiyel bir arıza riski.

2017–2023 yılları arasında üretilen 1.5 litrelik BlueHDi dizel motorlara sahip araçları kapsayan bu geri çağırma, Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles ve Fiat markalarının çeşitli modellerini etkiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı araçlarda zincirin alışılmadık derecede hızlı aşınabileceği ve bu durumun motor performansını doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Zincir arızası kendini genellikle motor bölmesinden gelen çınlama/çıngırak sesleri, ani güç kaybı veya hızlı motor ısınması gibi işaretlerle belli ediyor.

Ancak bu belirtiler göz ardı edilirse, zincirin kopması gibi ciddi sonuçlar doğabilir. Bu da motorun tamamen hasar görmesine ve yüksek maliyetli onarımlara neden olabilir.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Geri çağırma gönüllü olarak başlatılmış olsa da, Stellantis yetkilileri araç sahiplerinin gecikmeden yetkili servislerle iletişime geçmesini öneriyor. Kontrollerin ücretsiz yapılacağı ve gerekirse zincirin değiştirileceği bildirildi.