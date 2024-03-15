Peygamber efendimizin sevdiği 'Sahine tatlısı' nasıl yapılır? İşte tarifi... Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından olan Sahine tatlısı, tahin ve süzme bal ile nefis bir lezzete dönüşür. Tarifini adım adım uygulayarak, sofralarınıza hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunabilirsiniz.

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Sahine tatlısı Peygamber efendimizin en sevdiği tatlılar arasında olan ve genellikle ramazan ayında tüketilen bir tatlıdır.

Ramazan ayında en çok araştırılan ve yapılan tatlılardan olan Sahine tatlısının tarifini sizler için derledik.

İşte Sahine tatlısı için gerekli malzemeler ve yapılışı hakkında merak edilenler...

Gerekli malzemeler

- 1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin

- 1 çay bardağı süzme bal

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı çiğ susam

Hazırlanışı

İlk adım olarak tereyağınızı buzdolabından yaklaşık yarım saat önce çıkarmanız gerekiyor. Bu, tereyağının tahinle daha kolay birleşmesini sağlayacaktır.

Tahin ve bal ölçüleri kesinlikle dengede olmalıdır. Eğer kullandığınız tahin beyaz ise, bal miktarını azaltmanızı tavsiye ederiz.

Tereyağını iyice çırpmak için bir tel çırpıcı kullanın. Ardından içine tahin ve balı ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Bu aşamada, tereyağının içindeki diğer malzemelerin görünmemesi önemlidir.

Karışım kıvamını alıp fıstık ezmesi gibi bir dokuya ulaştığında, hazırladığınız lezzeti servis edeceğiniz tabağa alabilirsiniz.

Çiğ susamları hafifçe kavurup, hazırladığınız lezzetin üzerine serpiştirin. Afiyet olsun...