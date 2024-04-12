Peynir ve yoğurttan önce o vardı! Kalsiyum fışkırıyor, yiyen 100 yaşını garantiliyor... Halk arasında "Peygamber darısı" olarak da bilinen süt ve yoğurttan daha fazla kalsiyuma sahip olan kefir mucizevi besin olarak geçiyor.

ensonhaber.com

Anadolu topraklarında şifa saçan pek çok mucize besin kaynağı bulunuyor.

Kendine has lezzetleri olan Anadolu insanının bir tarifi var ki peynir ve yoğurttan bile önce yapılmaya başlandığı düşünülüyor.

O mucize besin kaynağını tüketen insanların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu biliniyor.

Sütün fermente edilmesi ile elde edilen kefir, vücudun kalsiyum deposunu dolduruyor.

İşte kefirin inanılmaz faydaları...

Kefir, sindirim sistemine yararlı olan probiyotik bakterileri içerir. Bu bakteriler sindirim sisteminin dengesini korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki zararlı mikroorganizmalarla mücadeleye yardımcı olur.

Kefirde bulunan probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.

Kefir, laktoz intoleransı olan kişiler için genellikle daha iyi tolere edilebilir çünkü içindeki bakteriler laktozu sindirmeye yardımcı olabilir.

Kefirde bulunan antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır ve yaşlanmayı yavaşlatır.