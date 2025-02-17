Pi Coin Hakkında Merak Edilen 17 Soru ve Cevap

Yağmur Uçar

2019 yılından beri sisteme dahil olmaya hazırlanan Pi Coin için beklenen gün geldi.

Lansman tarihi 20 Şubat olarak duyurulan Pi Coin'e dair soru işaretleri de arttı.

Pi Network Türkiye ekibi, en merak edilen soruları X hesabı üzerinden yanıtladı.

İşte Pi hakkındaki soru işaretleri ve cevapları...

1- Pi coinlerimi kilitledim, nasıl açabilirim?

Pi coinlerinizi kilitledikten sonra, seçtiğiniz kilitleme süresi dolmadan kilidi açmanız mümkün değildir. Kilitleme süresi dolduğunda, kilitli Pi’leriniz otomatik olarak cüzdanınıza aktarılır. Ancak bir sonraki kilitleme döneminiz için süreyi, miktarı ve oranı değiştirebilirsiniz. Bunun için Pi Network uygulamasında “Mainnet” sekmesine gidip “Lockup settings” bölümünden ayarları güncellemeniz yeterlidir.

2- Hesabımın şifresini unuttum, ne yapmam lazım?

Pi Network hesabınızın şifresini unuttuysanız, uygulamanın giriş ekranında “Forgot Password” (Şifremi Unuttum) seçeneğine tıklayarak e-posta adresinizi girin. Gelen e-postadaki talimatları izleyerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Eğer telefon numarasıyla kayıt olduysanız, “Phone number” seçeneğini seçerek şifre sıfırlama kodunu SMS ile alabilirsiniz.

3- 24 haneli cüzdan anahtarımı kaybettim, ne yapmam lazım?

Ne yazık ki Pi Wallet’ın 24 haneli anahtar kelimesini kaybettiğinizde, cüzdanınıza erişim sağlayamazsınız. Bu anahtar, blockchain yapısı gereği tamamen kullanıcıya özeldir ve geri getirilemez. Bu yüzden anahtarınızı mutlaka güvenli bir yerde saklamalısınız. Kaybedildiğinde cüzdanınızı kurtarmanız mümkün değildir, ancak Pi hesabınızla madencilik yapmaya ve KYC sürecine devam edebilirsiniz.

4- KYC doğrulamam 9. adımda takıldı, ne yapmam lazım?

KYC doğrulaması 9. adımda takıldıysa, genellikle belge doğrulaması ya da sistemsel bir gecikme söz konusu olabilir. Uygulamayı güncel tutarak “Pi Browser” üzerinden KYC uygulamasına tekrar giriş yapın. Belgelerinizde bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer belgeleriniz uygunsa, sabırla beklemeniz gerekebilir. Pi Core Team, KYC süreçlerini manuel olarak da inceleyebiliyor, bu yüzden bazı kullanıcıların doğrulaması zaman alabiliyor.

5- KYC doğrulamam hâlâ sonuçlanmadı, ne yapmalıyım?

KYC süreciniz uzun süredir sonuçlanmadıysa, öncelikle uygulamanın en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Pi Browser’dan “KYC” uygulamasına girerek sürecin durumunu kontrol edin. Belgeleriniz uygunsa endişelenmeyin, çünkü Pi Core Team yoğun bir kullanıcı kitlesinin doğrulamasını gerçekleştiriyor ve bu süreç bazen aylar sürebiliyor. Sabırla beklemekten başka bir çözüm yok. Ayrıca, topluluk duyurularını ve güncellemeleri takip ederek, KYC sürecindeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

6- Cüzdanımda transfer yaparken “Insufficient balance” hatası alıyorum, ne yapmalıyım?

Bu hata genellikle işlem ücreti için yeterli miktarda Pi bulunmamasından kaynaklanır. Cüzdanınızdaki Pi miktarını ve işlem ücretini kontrol edin. Ayrıca, kilitli Pi’leriniz anlık olarak kullanılamaz, bu yüzden ana bakiyenizi kontrol etmeniz önemli.

7- Mainnet’e geçişim neden gecikti?

Mainnet’e geçiş yapabilmeniz için KYC doğrulamanızın tamamlanması gerekiyor. Ayrıca Mainnet Check List’inizi tamamlamış olmalısınız. Tüm adımları tamamladıysanız ve hâlâ geçiş yapamadıysanız, sistemsel yoğunluk nedeniyle sıranızı bekliyor olabilirsin.

8- KYC belgelerim reddedildi, tekrar başvurabilir miyim?

Evet, belgeleriniz reddedilirse Pi uygulaması üzerinden tekrar KYC başvurusu yapabilirsiniz. Belgelerinizin net, güncel ve geçerli olduğundan emin olun.

9- Pi Wallet’ta işlem ücreti ne kadar?

Pi transferleri için çok düşük bir işlem ücreti alınır ve bu ücret transfer edilen Pi miktarına göre değişmez. İşlem ücreti, ağın yoğunluğuna ve güncel protokollere göre belirlenir. Cüzdanınızda işlem yapmadan önce ücret detaylarını görebilirsiniz.

10- Pi Coinlerimi başka bir cüzdana nasıl aktarabilirim?

Pi Wallet üzerinden “Send” seçeneğini kullanarak, göndermek istediğiniz Pi miktarını ve alıcının Pi cüzdan adresini girerek transfer yapabilirsiniz. Ancak Open Mainnet süreci tam olarak başlamadan, Pi transferleri sadece KYC doğrulamasını tamamlayanlar için Mainnet içinde mümkün.

11- Open Mainnet’te Pi Coin’lerimi nasıl kullanabilirim?

Open Mainnet’e geçişle birlikte Pi Coin’lerinizi destekleyen borsalara aktarabilir, ticaret yapabilir veya Pi ekosistemindeki çeşitli platformlarda alışverişlerde kullanabilirsiniz. Transferler için KYC doğrulamanızın tamamlanmış olması ve Mainnet cüzdanına geçiş yapmış olmanız gerekmektedir.

12- Open Mainnet’ten sonra madencilik devam edecek mi?

Evet, Open Mainnet’ten sonra da Pi madenciliği devam edecek. Ancak madencilik ödülleri, ağın büyümesine ve kullanıcı katkısına göre değişkenlik gösterebilir. Pi Core Team, uzun vadede sürdürülebilir bir madencilik modeli üzerinde çalışıyor.

13- Open Mainnet’ten sonra KYC başvurusu yapabilir miyim?

Evet, Open Mainnet sonrasında da KYC başvuruları açık kalacak. KYC doğrulaması, ağın güvenliğini sağlamak için kritik bir süreç olduğundan, uygun belgelerle başvuru yapabilirsiniz.

14- Pi Coin’lerimin değeri ne olacak?

Pi Coin’in değeri, borsalarda işlem görmeye başladıktan sonra piyasa arz-talep dengesi tarafından belirlenecek. Başlangıç fiyatı veya kesin bir değer henüz açıklanmadı.

15- Mainnet Check List’i nasıl tamamlarım?

Pi Network uygulamasındaki “Mainnet” sekmesine giderek Check List adımlarını kontrol edebilirsiniz. Cüzdan oluşturmak, KYC doğrulaması yapmak, cüzdanınızı Mainnet’e bağlamak ve kilitleme ayarlarını yapmak bu adımlar arasındadır.

16- Pi Coinlerimi başka bir borsaya nasıl aktarırım?

Open Mainnet’ten sonra destekleyen borsalarda bir hesap oluşturarak, borsanın cüzdan adresini Pi Wallet’ınıza ekleyip transfer yapabilirsiniz. İşlem ücretlerini ve cüzdan adresini doğru girdiğinizden emin olun.

17- Pi Core Team kimlerden oluşuyor?

Pi Core Team, Stanford mezunu Nicholas Kokkalis, Chengdiao Fan ve Vince McPhillip tarafından kurulmuştur. Ekip, Pi Network’ün güvenli, merkeziyetsiz ve kullanıcı dostu bir blockchain ağı olması için çalışmaktadır.