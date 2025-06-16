Piknik öncesi sürün: Keneler bu kokuya yaklaşamıyor

Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı, ancak beraberinde tehlikeleri de getirdi.

Özellikle kırsal alanlarda ve yeşil doğa yürüyüşlerinde sıkça karşılaşılan keneler, yaz aylarının en büyük sağlık risklerinden biri oluyor.

Son günlerde kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) vakaları artmaya başladı.

Gönül rahatlığıyla piknik yapmak isteyenler ise kenelerden korunmanın yollarını arıyor.

Kenelerin bu kokulardan nefret ettiği ortaya çıktı. Dışarı çıkmadan önce sürmeniz yeterli.

DOĞAL KENE KOVUCU

Doğal ve güçlü kokusuyla bilinen okaliptüs yağı, yaz aylarında artan kene tehlikesine karşı etkili bir koruma yöntemi sunuyor.

Uzmanlar, bu esansiyel yağın keskin aroması sayesinde keneleri uzak tuttuğunu ve temas halinde öldürücü etki bıraktığını belirtiyor.

Evde kolayca hazırlanabilen doğal kene kovucu sprey için tek yapmanız gereken, 100 ml arıtılmış suya 20 damla okaliptüs yağı damlatmak.

Karışımı bir sprey şişesine koyup iyice çalkalayın. Ardından açık havaya çıkmadan önce bu spreyi cildinize, kıyafetlerinize ve özellikle ayakkabınıza uygulayın.