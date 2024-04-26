Pılını pırtını topladı gidiyor! İstanbul, İzmir, Ankara; o tarihte bayram edecek

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Her gün pencerenizi açtığınızda tozlu bir hava ve puslu bir görüntüyle karşılaşmanız can sıkıcı.
Günlerdir etkisini hissettiren Afrika tozları artık Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor!
Meteoroloji uzmanları İstanbul, Ankara ve İzmir’e dikkat çekerek müjdeyi verdi. O tarihte pılını pırtını toplayıp gidecek.
O tarihte gidiyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından Afrika tozlarının Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere, batı bölgelerinden Cuma günü itibarıyla gideceğini duyurdu.
Pazar günü ise ülkeden tamamen çekilecek. İşte Hava Forum'un paylaşımı: