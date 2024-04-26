Haberler



Bilgi



Pılını pırtını topladı gidiyor! İstanbul, İzmir, Ankara; o tarihte bayram edecek

Pılını pırtını topladı gidiyor! İstanbul, İzmir, Ankara; o tarihte bayram edecek Günlerdir Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika tozları veda etmeye hazırlanıyor. Uzmanlar tarih vererek duyurdu. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara derin bir "oh" çekecek.