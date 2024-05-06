Köfte pişirirken üzerine buz koyun, lokum gibi oluyor... Mangalcılar bu püf noktasına bayılacak. Köfte pişirirken bu yöntemi deneyin, bir daha dışardan yemeyeceksiniz.

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Köfte, sofralarımızın baş tacı olan milli yemeklerimiz arasında özel bir yere sahip.

Özellikle akşam yemeklerinde tercih ettiğimiz köfte, birçok kişi için vazgeçilmez lezzetlerden biri.

Kasap köfte veya kebapçılarda yapılan köfteler elbette lezzetlidir, ancak en özel köfte deneyimi kuşkusuz evde yapılan anne köftesinde saklıdır.

Peki, bu eşsiz lezzetin sırrı nedir?

Aşçıların sırrı ortaya çıktı. Köfteleri pişirirken sadece ortasına bir küp buz yerleştirmek yeterli. Bakın ne işe yarıyor…

Köfte pişirirken buz koyarsanız...

Izgarada köfte yaparken, köftenin üzerine bir adet buz koyarak pişirmeye başlayın.

Evet, yanlış duymadınız! Bu basit ama etkili yöntem, etin kurumasını engelleyerek köftenizin daha lezzetli ve sulu olmasını sağlıyor.

Buzun et üzerindeki etkisiyle, köfteniz daha uzun süre sulu kalıyor ve lezzetini koruyor.