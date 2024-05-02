Pirina yağı nedir, ne işe yarar? Pirina yağı sağlıklı mı?

Yemeklerin olmazsa olmazı sıvı yağlar, gittikçe kıymetleniyor.
Ayçiçek yağı ve zeytinyağı çeşitleri cep yakacak duruma gelirken, raflarda yeni bir yağ dikkat çekti.
"Pirina yağı" olarak satılan yağ, vatandaşların merak konusu oldu.
Zeytin resmi ile dikkat çeken pirina yağı nedir ve nasıl kullanılır haberimizde...
İşte pirina yağı hakkında bilmeniz gerekenler!
Pirina yağı nedir
Pirina yağı, zeytin ağacının meyvesinden elde edilen özsuyudur. Sızma ve zeytinyağları çıkarıldıktan sonra zeytin hamurunda kalan yağdan yapılır.
Yani, zeytinyağının yan ürünü sayılabilir.
Pirina yağı ne işe yarar
Pirina yağı, zeytinyağı aromasının istendiği tüm yemeklerde güvenle tüketilebilir.
Aynı zamanda yemeklik ve kızartmalık olarak kullanılabilir.
Öte yandan pirina yağı saç sorunlarını tedavi etmek için de kullanılabilir. Kuruluğu tedavi etmek için hasarlı saç derisine biraz pirina yağı sürülebilir.
Pirina yağı nerelerde kullanılır
240 derece dumanlanma noktası bulunan pirina yağı kızartmalarda tekrar kullanım için uygun bir yağdır.
Pirina yağı sağlıklı mı
Pirina yağı, aşırıya kaçmadan tüketildiğinde sağlıklıdır.
Kolestrolü düşürür, yüksek tansiyonu dengeler.