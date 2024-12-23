Piyangolarda En Çok Kazandıran Rakamlar Belli Oldu! Hemen Biletinizi Kontrol Edin...

Yağmur Dinç

Yılbaşı yaklaştıkça Milli Piyango heyecanı için geri sayım başladı.

Çeyrek, yarım ve tam olarak satılan biletler, Milli Piyango'nun gezici ve sabit bayilerinin yanı sıra internet sitesinden de temin edilebiliyor.

Bu yıl, büyük ikramiye tam bilete çıkarsa şanslı kişi 400 milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. Eğer ödül yarım bilete çıkarsa, ikramiye ikiye bölünerek her birine 200 milyon TL verilecek.

Büyük ödül çeyrek bilete çıkarsa ise dört kişi, 100 milyon TL'lik ödül kazanacak.

Vatandaşlar bilet almadan önce "Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar hangileri?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İşte istatistiklere göre en sık rast gelen piyango rakamları...

EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında – 0556013

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 9 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 7 kez çıktı

Bu güne kadar yapılan çekililerde “3” rakamı sadece 3 defa, “0” ve “9” rakamları da 4’er defa çıktığı için Milli Piyango’da en az çıkanlar listesinde yer alıyor.