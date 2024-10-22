Piyasa değeri en yüksek olan Türk futbolcular belli oldu! Juventus’un genç yıldızı değerine değer kattı...

Haber Merkezi

Transfermarkt tarafından yayınlana son verilerin ardından piyasa değerinde yükselişe geçen Türk futbolcular değerleriyle dudak uçuklatıyor.

A Milli Takım ve Juventus’ta forma giyen genç yetenek Kenan Yıldız son yapılan piyasa araştırmaları sonrasında en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular sıralamasında 5 basamak yükselerek sıralamayı güncelledi.

En düşük piyasa değeri 30 milyon euro olan Türk futbolcular arasında bakın hangi isimler yer alıyor ve piyasa değerleri ne kadar?

İŞTE EN YÜKSEK PIYASA DEĞERINE ULAŞAN TÜRK FUTBOLCULAR

10- Merih Demiral: 30 milyon euro

9- Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro

8- Ozan Kabak: 32 milyon euro

7- Arda Turan: 35 milyon euro

6- Cengiz Ünder: 35 milyon euro

5- Orkun Kökçü: 35 milyon euro

4- Kenan Yıldız: 40 milyon euro

3- Çağlar Söyüncü: 45 milyon euro

2- Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon euro

1- Arda Güler: 45 milyon euro