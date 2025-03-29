Piyasa dizisi bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini ekrana taşıyan Piyasa, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Pastel Film imzasını taşıyan yapım, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, senarist Mehmet Barış Günger'in kaleminden çıkan etkileyici senaryosuyla her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşuyor.

Ancak Ramazan Bayramı haftasında birçok dizinin yeni bölümlerinin yayın akışından kaldırılması, Piyasa dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda da soru işaretlerine yol açtı.

Peki, 29 Mart günü Piyasa dizisi var mı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

BU AKŞAM PİYASA DİZİSİ YAYINLANACAK MI?

29 Mart TV yayın akışına göre, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve medya dünyasındaki entrikaları ekrana taşıyan Piyasa dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Ramazan Bayramı haftasında birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanırken, Piyasa dizisinin de bu haftaki bölümü yayından kaldırıldı.

Dizinin yeni bölümünün haftaya kendi gününde ve saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor.