Piyasalarda sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Hüseyin Topuz

Piyasalardaki sahte dolar krizi hızla büyüyor. Bankalar ve döviz bürolarının ardından Kapalı Çarşı esnafı da döviz alım satımını durdurdu.

Türkiye'nin farklı illerinde dolaşıma giren 50 ve 100 dolarlık banknotlar, profesyonelce yapılan işlemlerle gerçek paradan ayırt edilemeyecek şekilde üretiliyor.

Kalpazanlar sahte dolarları piyasaya sürmeye devam ederken, bankacılar ve döviz büroları, bu paraların tespiti konusunda yaşanan zorluklara dikkat çekiyor.

Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sahte dolarları ayırt etmek için kullanabileceğiniz yöntemler...

Kağıt kalitesi

Gerçek dolarlar özel bir pamuk ve keten karışımı kağıttan yapılır. Dokunduğunuzda alışılmadık bir his verir. Sahte dolarlar genellikle standart kağıttan yapılır ve farklı bir dokuya sahiptir.

Su işareti (Watermark)

Gerçek dolarların sağ tarafında ışığa tutulduğunda görülebilen bir su işareti bulunur. Su işareti, paranın üzerindeki portre ile aynıdır ve kağıdın içine işlenmiştir.

Güvenlik şeridi

Gerçek dolarların içinde ışığa tutulduğunda görülebilen dikey bir güvenlik şeridi bulunur. Bu şerit üzerinde "USA" ve banknotun değeri yazılıdır. Örneğin, 100 dolarlık banknotta "USA 100" yazar.

Renk değiştiren mürekkep

10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotların sağ alt köşesindeki rakamlar, eğildiğinde renk değiştirir. Renk yeşilden siyaha veya bakırdan yeşile dönüşebilir.

Mikro yazılar

Gerçek dolarların bazı kısımlarında çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük yazılar bulunur. Bu yazılar genellikle büyüteçle görülebilir. Örneğin, 100 dolarlık banknotta Benjamin Franklin'in yakasının etrafında "USA 100" yazısı bulunur.

Kabartma baskı

Gerçek dolarlar kabartma baskı tekniği ile basılır. Özellikle portrelerin ve yazıların bazı bölümleri dokunulduğunda kabarık hissedilir.

UV Işığı

Gerçek dolarlar ultraviyole (UV) ışık altında belirgin tepkiler verir. Örneğin, 100 dolarlık banknotun güvenlik şeridi pembe renkte parlar. Bu yöntemlerle sahte dolarları büyük oranda ayırt edebilirsiniz.

Ancak şüphelendiğiniz bir durumda bankadan veya yetkili bir finans kuruluşundan yardım almanız en güvenli yöntem olacaktır.