Plajlarda yeni yasak: Kimse içemeyecek

Fransa, sigara yasağında yeni düzenlemeler getiriyor.

Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Perşembe günü yaptığı açıklamada, çocukların erişebildiği plajlar, parklar ve otobüs durakları dahil tüm açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Ülkede son yıllarda kamusal alanlarda tütün kullanımına ilişkin kısıtlamaları giderek daha sıkı hale getiriyor.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

France24'ün haberine göre; Bakan Catherine Vautrin, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni yasağın, "plajlar, parklar, halk bahçeleri, okulların dışı, otobüs durakları ve spor alanları" dahil olmak üzere çocukların bulunabileceği tüm alanları kapsayacağını söyledi.

Vautrin, bölgesel Ouest-France gazetesinin internet sitesinde yayımlanan röportajında, "Tütün, çocukların olduğu yerde ortadan kalkmalı" dedi.