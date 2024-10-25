Planı olan iptal etsin! Meteoroloji saat verdi: 8 ili birden saracak

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün, Marmara Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 il için saat vererek uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, yağışların özellikle öğle saatlerinde şiddetini artıracağı, rüzgarın da kuvvetleneceği belirtildi.

Bu nedenle, bölgedeki vatandaşların dışarı çıkmadan önce hava koşullarını göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı. İşte yağış beklenen iller:

8 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile birlikte Balıkesir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan bu yağışların, önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların, yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Meteoroloji, vatandaşların bu süreçte tedbirli ve dikkatli olmalarını tavsiye etti.