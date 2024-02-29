Plankton nedir? Plankton ne işe yarar? Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen plankton çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Peki, plankton nedir? İşte yanıtı...

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Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında plankton çoğalması nedeniyle mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu denizde mavi renkli parlamalar meydana gelmesi görenleri şaşırttı.

Yaşanan bu olayın ardından plankton hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar plankton hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Peki plankton nedir ve ne işe yarar? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Plankton nedir?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir.

Planktonlar denizlerde, tatlı sularda ve hatta bazı karasal ortamlarda bulunabilirler. Planktonlar genellikle hareket edebilenler (zooplankton) ve hareket etmeyenler (fitoplankton) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Fitoplanktonlar, genellikle su yüzeyinde bulunurlar ve fotosentez yaparak enerji üretirler. Bu grubun temsilcileri algler, siyanobakteriler ve bazı tek hücreli bitkilerdir.

Zooplanktonlar ise fitoplanktonları ya da diğer zooplanktonları besin olarak kullanırlar.

Örnek olarak, küçük kabuklular, balık larvaları ve bazı tek hücreli hayvanlar verilebilir. Planktonlar, deniz ekosistemlerinin önemli bir parçasıdır ve besin zincirinin temelini oluştururlar.