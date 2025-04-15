PlayStation 5 zamlandı: İşte yeni fiyatı

Yağmur Uçar

Sony Interactive Entertainment (SIE), küresel ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle PlayStation 5’in fiyatlarında bazı bölgelerde artışa gitme kararı aldı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki bazı ülkelerde, ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda'da PS5’in tavsiye edilen perakende satış fiyatları (RRP) 14 Nisan itibarıyla güncellendi.

Yeni fiyatlandırmaya göre PS5’in dijital versiyonları Avrupa ve İngiltere’de zamlanırken, Ultra HD Blu-ray disk sürücüsüne sahip standart modellerin fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

ZAMLI PS5 FİYATLARI

Avrupa: €499,99

İngiltere: £429,99

Avustralya: AUD $749,95

Yeni Zelanda: NZD $859,95

Sony, PS5 Pro modelinin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını duyurdu. Bu modelin satış fiyatı tüm bölgelerde sabit kalacak.