PlayStation Plus abonelerine müjde: Temmuz ayında 3 oyun ücretsiz olacak

Sony, Temmuz 2025 için PlayStation Plus abonelerine büyük bir hediye sunuyor.

Toplam değeri yaklaşık 3.723 TL’yi bulan üç popüler oyun, bu ay Essential, Extra ve Deluxe abonelerine ücretsiz olarak verilecek.

Oyunseverler, bu fırsatla dev yapımları hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilecek.

TEMMUZ AYINDA ÜCRETSİZ SUNULACAK OYUNLAR

Diablo IV (PS4/PS5) – Normal satış fiyatı: 1.799,99 TL

The King of Fighters XV (PS4/PS5) – Normal satış fiyatı: 1.049 TL

Jusant (Sadece PS5) – Normal satış fiyatı: 875 TL

Özellikle Blizzard’ın aksiyon dolu hack & slash oyunu Diablo IV, listenin en dikkat çeken yapımı olarak öne çıkıyor. Dövüş oyunu severlerin vazgeçilmez serilerinden The King of Fighters XV ise serinin en güncel ve rekabetçi versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Yalnızca PS5 kullanıcılarına sunulan Jusant ise atmosferik yapısıyla keşif ve bulmaca öğelerini harmanlayan farklı bir deneyim sunuyor.