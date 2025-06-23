PlayStation Store’da %90 indirim fırsatı: İşte GTA 5, RDR 2, Assassin's Creed fiyatları…

PlayStation oyuncularını sevindirecek büyük bir kampanya başladı.
“Yıl Ortası Fırsatları” adıyla başlatılan kampanyada, popüler oyunlarda %90’a varan indirimler sunuluyor.
3 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, büyük fırsatlar sunuyor.
Kampanyanın öne çıkan oyunlarından biri Borderlands 3: Next Level Edition oldu. Normalde 507,46 TL olan oyun, %90 indirimle sadece 50,74 TL'ye düştü.
Assassin’s Creed Origins Gold Edition ise 4.199 TL’den 671,84 TL’ye inerek büyük bir avantaj sağladı.
Rockstar’ın efsane oyunu Grand Theft Auto 5, kampanya kapsamında %67 indirimle 2.099 TL yerine 692,67 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
DC evrenini oyun dünyasına taşıyan Gotham Knights Deluxe Edition, tam %90 indirimle yalnızca 419,90 TL oldu.
İşte indirime giren oyunlar ve fiyatları:
PLAYSTATIAON STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR
Borderlands 3: Next Level Edition: 50,74 TL
Sniper Elite 4: 249,90 TL
Gotham Knights Deluxe Edition: 419,90 TL
LEGO STAR WARS: The Force Awakens: 209,90 TL
Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition: 209,90 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition: 699,80 TL
Far Cry 5 Gold Edition: 584,85 TL
Soulcalibur VI: 374,85 TL
Watch Dogs 2 Deluxe Edition: 314,85 TL
Assassin's Creed Origins Gold Edition: 53,85 TL
Jurassic World Evolution: 262,35 TL
Tekken 7 Definitive Edition: 671,84 TL
Resident Evil 2 Deluxe Edition: 437,25 TL
Captain Tsubasa: Rise of New Champions: 349,75 TL
GTA 5: 692,67 TL
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration: 209,80 TL
Battlefield 4 Premium Edition: 324,87 TL
WRC 10 FIA World Rally Championship: 419,80 TL
Hot Wheels Unleashed: 209,85 TL
The Lord of the Rings: Gollum: 209,80 TL