PlayStation Store’da %90 indirim fırsatı: İşte GTA 5, RDR 2, Assassin's Creed fiyatları… PlayStation kullanıcıları için yaz kampanyası başladı. Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve Resident Evil 2 gibi dünyaca ünlü yapımlar da dahil olmak üzere pek çok popüler oyunun fiyatı düştü. İşte indirimli fiyatlar…