Polise mukavemet suçu 2024: Polise direnme suçu nedir, cezası ne kadar? Kolluk kuvvetlerine görevini yaptırmamak üzere direnme olarak bilinen "polise mukavemet", suç teşkil etmektedir. Peki, polise mukavemet nedir, cezası ne kadar? İşte bilgiler...

Haber Merkezi

Görevi yaptırmamak için direnme suçu; mukavemet olarak adlandırılır.

Mukavemet; kamu görevlisinin, görevini icra etmesini engellemek maksadıyla cebre veya tehdide başvurulmasıdır.

Bir başka deyişle, kamu görevlisine karşı, kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek için cebir veya tehdit kullanılması sonucu görevi yaptırmamak için direnme demektir.

Mukavemet suçu ve cezası, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Peki, Mukavemet suçu nedir, cezası ne kadar? İşte polise mukavemet suçu hakkında detaylar...

POLİSE MUKAVEMET NEDİR

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, için şu şartlar bir arada bulunmalıdır:

Fiil kamu görevlisine karşı işlenmeli,

Fiil, kamu görevlisinin görevi kapsamına giren bir işi ifa ettiği sırada işlenmeli,

Cebir veya tehdit kullanılmalıdır.

POLİSE MUKAVEMET CEZASI 2024

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, TCK m.265’de düzenlenmiştir.

TCK 265:

“Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”