Porto - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü…

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Portekiz Ligi'nde nefesler tutuldu!

Şampiyonluk yarışının tam ortasında yer alan Benfica, kritik Porto deplasmanına çıkıyor.

Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de kadroda yer aldığı Benfica, Sporting Lizbon’la giriştiği puan mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Sporting ile aynı puanda olan Benfica, bu zorlu deplasmanda alacağı 3 puanla sadece rakibi Porto’yu saf dışı bırakmakla kalmayacak, şampiyonluk yarışında da büyük bir avantaj elde edecek.

Peki bu dev kapışma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

PORTO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi'nin iki devi, Porto ve Benfica 6 Nisan Pazar akşamı karşı karşıya geliyor.

TSİ 22:30’da başlayacak olan dev karşılaşma, Estadio do Dragao Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport Plus üzerinden futbolseverlerle buluşacak