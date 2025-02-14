Potada derbi heyecanı: Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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ING Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, final bileti için karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, yarı final yolunda Bahçeşehir Koleji’ni Ataşehir’de 87-56 gibi net bir skorla mağlup ederek Dörtlü Final’e adını yazdırdı.

Galatasaray ise Karşıyaka deplasmanında müthiş bir mücadele verdi ve 97-88’lik galibiyetle yarı final biletini kaptı.

Basketbolun iki devi, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.

Peki, bu kritik mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev derbi, bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Bu kritik karşılaşmadan galip ayrılan ekip, Pazar günü saat 16.00’da final maçına çıkacak.

Dörtlü Final’deki tüm maçlar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.