Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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EuroLeague’de çift maçlı haftayı kayıpsız geçerek rüzgarı arkasına alan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Süper Lig’de nefesleri kesecek bir derbiye hazırlanıyor.

Namağlup lider olarak yoluna devam eden Lacivert-Beyazlılar, bu kez Kanarya’nın evine konuk olacak.

Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşma için geri sayıma başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma, bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.