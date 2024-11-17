Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Merkezi

EuroLeague’de çift maçlı haftayı kayıpsız geçerek rüzgarı arkasına alan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Süper Lig’de nefesleri kesecek bir derbiye hazırlanıyor.

Namağlup lider olarak yoluna devam eden Lacivert-Beyazlılar, bu kez Kanarya’nın evine konuk olacak.

Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşma için geri sayıma başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma, bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.

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Kübra Kireççi
Editor