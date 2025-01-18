Potada dev derbi! Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar son lig karşılaşmasında Anadolu Efes’e 99-87 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 90-79 yenen Fenerbahçe Beko ise 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Basketbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın detayları...

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe Beko 19 Ocak Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.