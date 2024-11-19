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PPK toplantı tarihi: Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantısı ne zaman?

PPK toplantı tarihi: Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. 2024 yılının sonuna yaklaşırken Kasım ayı faiz kararının açıklanmasına da günler kala toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman, ayın kaçında olacak?