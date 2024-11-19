PPK toplantı tarihi: Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantısı ne zaman?

Haber Merkezi
Kasım ayı faiz kararı hakkındaki heyecanlı bekleyiş sürüyorken tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısına çevrilmiş durumda.
ABD Merkez Bankası (FED) geçtiğimiz günlerde faiz oranını yüzde 5’ten yüzde 4,75’e düşürmesinin ardından TCMB’den açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor.
Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belirlenecek olan faiz kararı için toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak? İşte, detaylar…
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.