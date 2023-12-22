Premier Lig'de zirve yarışı: Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig, 18. haftasında dev maça sahne oluyor. Lider Arsenal, ezeli rakibi Liverpool'a konuk olacak. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Liverpool - Arsenal maçının tarihi, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

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Premier Lig, 18. hafta mücadelesine giriş yaparken, futbolseverlerin nefeslerini tutacak bir karşılaşmaya sahne oluyor.

Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği ligde, haftanın en kritik karşılaşması Liverpool ile Arsenal arasında gerçekleşecek.

Zirve mücadelesinin en önemli adımlarından biri olacak olan Liverpool ve Arsenal arasındaki maç, büyük bir heyecana sahne olacak.

Kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı bu kritik karşılaşma, ligdeki sıralamaları da doğrudan etkileyecek.

Anfield'da oynanacak olan zorlu mücadelenin detayları, futbol tutkunları tarafından merak konusu oldu.

Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman?

Premier Lig 18. haftası Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey, Odegaard ; Saka, Martinelli; Jesus