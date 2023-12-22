Premier Lig'de zirve yarışı: Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig, 18. hafta mücadelesine giriş yaparken, futbolseverlerin nefeslerini tutacak bir karşılaşmaya sahne oluyor.
Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği ligde, haftanın en kritik karşılaşması Liverpool ile Arsenal arasında gerçekleşecek.
Zirve mücadelesinin en önemli adımlarından biri olacak olan Liverpool ve Arsenal arasındaki maç, büyük bir heyecana sahne olacak.
Kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı bu kritik karşılaşma, ligdeki sıralamaları da doğrudan etkileyecek.
Anfield'da oynanacak olan zorlu mücadelenin detayları, futbol tutkunları tarafından merak konusu oldu.
Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman?
Premier Lig 18. haftası Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota
Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey, Odegaard ; Saka, Martinelli; Jesus