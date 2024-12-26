Püf noktasını bilen kalitesini hemen anlıyor! İşte, kaliteli tereyağını anlamanın en pratik yolu

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Tereyağı, en sık taklit edilen ürünlerin başında yer alıyorken kalitesini anlamak içinde oldukça dikkatli olmak gerekiyor.

Tereyağının klasik görüntüsünü ambalaj yoluyla verilmesi kalitesini anlamanızı zorlaştırdığından yanılmanıza neden olabilir.

Tereyağların çoğu %82 ila 86 oranında süt yağı içerir. Ancak bu, yasal minimum sınırın oldukça üzerindedir ve kremamsı bir tat ve muadillerinde bulunamayan tipik bir kıvam sağlar.

AMBALAJA DİKKAT!

Marketlerden tereyağı alırken dikkat etmeniz gereken bu püf noktalar doğru seçimi yapmanızda yardımcı olacak.

Tereyağı paketinin üzerinde yer alan etiketlerde "taze" veya "sofra” ibareleri yer alır. Taze tereyağının üretim tarihinden itibaren en fazla 20 gün süreyle satılabileceğini ve 8 °C'ye kadar bir sıcaklıkta saklanması gerekir. Ancak sofralık tereyağı daha uzun bir raf ömrüne sahiptir; buzdolabında veya dondurucu sıcaklıklarında bir yıla kadar saklanabilir.

Tereyağında su oranının yüksek olması, stabilizatörler, emülgatörler veya antioksidanlar yardımıyla dayanıklılıklarının sağlandığından su içeriği fazla olması onun gerçek tereyağı olmadığının temel göstergesidir.