Ramazan bayramı ne zaman? 2025 Ramazan bayramı tarihi...

Hüseyin Topuz

Ramazan'a sayılı günler kalmasıyla birlikte bayram tarihide merak edilmeye başladı. Vatandaşlar Ramazan bayramının tarihlerini araştırmaya başladı.

Konu hakkında internette arama yapanlar "Ramazan Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt arıyorlar.

2025 yılı Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre belli oldu.

Peki 2025 yılında Ramazan bayramı hangi tarihlere denk geliyor. İşte Ramazan bayramı tarihi...

Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.