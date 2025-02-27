Ramazan bayramı ne zaman? 2025 Ramazan bayramı tarihleri...

Hüseyin Topuz

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanan dini bayramlardan biridir.

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından, müslümanlar üç gün süren bu özel bayramda sevdikleriyle bir araya gelir, bayram namazı kılar ve geleneksel lezzetlerle sofralarını donatır.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bayram tarihide merak edilmeye başladı. Vatandaşlar Ramazan bayramının tarihlerini araştırmaya başladı.

Konu hakkında internette arama yapanlar "Ramazan Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt arıyorlar.

2025 yılı Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre belli oldu.

Peki, Ramazan bayramı hangi tarihlere denk geliyor. İşte Ramazan bayramı tarihi...

Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.

Arefe günü : 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. gün : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. gün : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. gün : 1 Nisan 2025 Salı