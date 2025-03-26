Ramazan Bayramı uzatıldı mı, 9 gün mü? Bayram günleri 2025

Yağmur Uçar

Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor.

Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu.

Gözler resmi açıklamaya çevrilirken; "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu gündemde yer alıyor.

Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri kutlanmıştı. Alınan kararla bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilmiş ve kamu kurum çalışanları toplamda 9 gün tatil yapmıştı.

2025'te ise hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda tatil süresi 4 güne tamamlanacak.

Peki, Bayram tatili uzatıldı mı? 9 gün olacak mı? İşte Ramazan Bayramı süresi...

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN 2025

29 Mart arefe günü itibarı ile başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da bitecek. Böylelikle 3,5 gün tatil olacak. Tatilin uzatılmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Öğrenciler için ise nisan ara tatili nedeniyle 9 gün tatil olacak.

2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da son bulacak. Hafta sonlarıyla öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak.