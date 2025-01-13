Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? 2025 bayram tarihleri...

Hüseyin Topuz

Ramazan ayına az bir süre kala bayram tarihleride merak edilmeye başladı.

Vatandaşlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı.

Konu hakkında internette arama yapanlar "Ramazan Bayramı ne zaman" ve "Kurban Bayramı ne zaman" sorularına yanıt arıyorlar.

2025 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre belli oldu.

Peki 2025 yılında dini bayramlar hangi tarihlere denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri..

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşınlan dini takvime göre Ramazan Bayramı 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.