Ramazan ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

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Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başladı.

Hicri takvime göre belirlenen Ramazan, her yıl miladi takvimde farklı günlere denk geliyor.

Bu yıl geçen yıla kıyasla daha erken başlayan Ramazan’ın sonunda, üç gün sürecek Ramazan Bayramı kutlanacak.

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, 30 günün sonunda bayrama kavuşacak.

Peki, Ramazan ayı ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başladı. Oruç ve ibadetle geçen bu mübarek ay, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Bayram 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri de devam edecek.

Bayramdan bir gün önce, yani 29 Mart Cumartesi günü arefe günü olarak idrak edilecek.

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart Salı gecesi idrak edilecek.