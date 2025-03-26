Ramazan ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?

Hüseyin Topuz

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, milyonlarca Müslüman bayram hazırlıklarına başladı.

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan’ın ne zaman sona ereceğini ve son orucun hangi gün tutulacağını merak ediyor.

Her yıl hicri takvime göre belirlenen bu mübarek ay, milyonlarca Müslüman tarafından sabır, şükür ve ibadetle geçirilir.

1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken konu hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? İşte, 2024 Ramazan ayının bitiş tarihi ve son iftar günü hakkında detaylar…

2025 Ramazan ne zaman bitiyor?

1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona erecektir.

Bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arefe günüdür. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı tarihleri;

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı