Ramazan Öncesi Alarm Verildi: Hurmaların İçinden Çıktı, Acil Geri Toplatılıyor...

Yağmur Uçar

Ramazan ayının gözdesi hurma, birçok ülkede severek tüketiliyor.

Ramazan'a sayılı günler kala tezgahlarda yerini alan hurmaların satışı da artıyor.

Ancak, her hurma güvenli değil...

GERİ ÇAĞRILDI

Fransa'da popüler bir online market olan La Fourche'da satılan çekirdeksiz hurmalarda yabancı madde tespit edildi

RappelConso tarafından yapılan açıklamada, 500 gramlık kraft poşetlerde satılan bazı hurmaların aidesi önerildi.

Ayrıca mevcut yabancı maddelerin boğulma ve yaralanma riski taşıdığı bilgisi verildi.

Geri çağrılan hurma ürünlerinin barkodu, 3760324846070; parti numarası ise 221124DATDEN olarak açıklandı.