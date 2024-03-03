Ramazan öncesi mutlaka yapın! Hazır edenin 30 gün kafası rahat... Ramazan ayı için buzluk hazırlığı yapmak, özellikle daha rahat ve organize bir iftar ve sahur dönemi geçirmenize yardımcı olabilir. İşte buzluk hazırlığı için bazı öneriler...

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On bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmaya sayılı günler kaldı.

Sahur ve iftar sofralarında sevdiklerimizle buluşacağımız 30 gün boyunca ibadet ve dini duygularımız hat safhada olacak.

Ramazan ayını rahat geçirmek isteyenler, şimdiden kolları sıvamalı.

Ramazan öncesi buzluk hazırlığı yapmak, iftar ve sahur için pratik ve zaman kazandırıcı bir yöntem olacak.

İşte adım adım ramazan öncesi buzluk hazırlığı yapmanın birkaç önerisi...

Ramazan hazırlığı

Hazır Yemekler: İftar veya sahur için hazır yemekler hazırlayabilir ve buzlukta saklayabilirsiniz. Örneğin, çorbalar, kuru fasulye, mercimek yemeği gibi yemekleri pişirip porsiyonlayarak dondurabilirsiniz.

Ev Yapımı Atıştırmalıklar: Ramazan boyunca atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Örneğin, fındık, badem veya kuru meyvelerden oluşan karışımları hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz.

Hamur İşleri: Ramazan için hamur işleri hazırlayabilir ve buzlukta saklayabilirsiniz. Örneğin, poğaça, börek veya gözleme gibi hamur işlerini pişirmeden önce hazırlayıp dondurabilirsiniz. İftar veya sahur için çözünmesini bekleyip pişirebilirsiniz.

Meyve ve Sebzeler: Çeşitli meyve ve sebzeleri doğrayıp porsiyonlayarak buzlukta saklayabilirsiniz. Özellikle smoothie yapmak için kullanabileceğiniz meyve ve sebzeleri buzlukta hazır bulundurmak pratik olacaktır.

İçecekler: Ramazan boyunca tüketebileceğiniz içecekleri hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Örneğin, ev yapımı limonata veya meyve sularını porsiyonlayarak dondurabilirsiniz.

Dondurulmuş Ekmek: Ekmekleri dilimleyerek veya küçük parçalara bölerek buzlukta saklayabilirsiniz. İftar veya sahur için taze ekmek hazırlamak istediğinizde, buzluktan çıkarıp ısıtarak kullanabilirsiniz.