Rapor parası ne kadar, günlük kaç TL? 3, 5, ve 10 günlük rapor ödemesi 2025!

Yağmur Dinç

SGK tarafından ödenen çeşitli ödenekler, 2025 yılı itibarıyla arttırıldı.

"İş görememezlik ödeneği" olarak geçen ve genelde "rapor parası" olarak bilinen ödenek de yükseldi.

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır.

Bu kapsamda, raporlu olan vatandaşlar "rapor parası nasıl alınır", "rapor parası kaç TL oldu 2025" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki; rapor parası nasıl alınır? Rapor parası ne kadar oldu 2025? İşte yanıtı...

2025 RAPOR PARASI KAÇ TL

En düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise günlük asgari ücretin 3’te 2’sinden az olamaz.

Açıklanan rakamlara göre ayakta tedavi için 3 günlük rapor parası: 1.733,64 TL,

Yatarak tedavi için 3 günlük rapor parası: 1.300,23 TL oldu.

5 günlük ayakta tedavi raporu için ödenen rakam 2 bin 889 liraya yükselirken 10 günlük rakam ise 5 bin 779 liraya çıktı.