Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Alman ekibi Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, BKT EuroCup A Grubu 12. maçında deplasmanda Hapoel Shlomo Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmadan 109-101 mağlup ayrılmıştı.
BKT Avrupa Kupası'nda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş 5. sırada yer alıyor.
Öte yandan oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Ratiopharm Ulm ise 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş,107-74 kazanmıştı.
Gözler şimdi 13. haftada oynanacak müsabakaya çevrildi. Peki, Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak.
İşte maçın bilgileri...
Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?
Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka maçı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.
Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.