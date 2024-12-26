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Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ratiopharm Ulm - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu on üçüncü maçında deplasmanda Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak. İşte maçın bilgileri...