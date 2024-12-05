Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague

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THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid'e konuk oluyor.

Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu zorlu deplasmanda moral bulmak ve çift maç haftasını galibiyetle kapatmak için sahaya çıkacak.

Basketbolseverler ise büyük bir heyecanla maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Peki, Real Madrid – Fenerbahçe Beko karşılaşması saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

WiZink Center'da ​​​​​​​oynanacak olan Real Madrid – Fenerbahçe Beko maçı, bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.