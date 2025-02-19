Real Madrid - Manchester City rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City ve Real Madrid karşı karşıya geldi.

Futbolseverleri ekrana kilitleyen mücadelede Real Madrid, deplasmanda 3-2 galip gelerek avantajı kaptı.

Son 16 biletini almak için mücadele eden iki dev ekip, rövanş maçında kozlarını bir kez daha paylaşacak.

Real Madrid - Manchester City rövanşı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

İşte futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar…

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Manchester City, play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

19 Şubat Çarşamba günü oynanacak dev mücadele, saat 23:00’te başlayacak.

Futbolseverler, Santiago Bernabeu’daki bu dev kapışmayı Tabii Spor üzerinden şifreli olarak izleyebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanırken, gözler genç yetenek Arda Güler’e çevrildi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi doğrultusunda ilk maçta yedek kulübesinde yer alan Arda Güler’in mücadeleye ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Milli yıldızın, maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise Ancelotti’nin maç içindeki planlarına bağlı olacak.